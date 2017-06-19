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galaxy note fe'nin çıkış tarihi ertelendi

GALAXY NOTE FE'NİN ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Temmuz ayının başında satışa çıkması planlanan Galaxy Note FE'nin çıkış tarihi ertlendi. Samsung üretim aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle erteleme kararı aldı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:48
Puan Ver : Galaxy Note Fe'nin Çıkış Tarihi Ertelendi(6/10)3


Temmuz ayının başında satışa çıkması planlanan Galaxy Note FE'nin çıkış tarihi ertlendi. Samsung üretim aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle erteleme kararı aldı.



Söz konusu Galaxy Note serisi olunca Samsung'un işi bir türlü düz gitmiyor. Bildiğiniz gibi şirket yaşanan patlama olaylarının ardından Galaxy Note 7'yi piyasadan çekmek zorunda kalmıştı. Bu dev fiyaskodan yeni yeni toparlanan şirket, telefonun yenilenmiş, sorunsuz halini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy Note FE adını taşıyan bu yeni versiyonun önümüzdeki ayın başında satışa çıkması planlanıyordu.



Ancak Samsung telefonun çıkış tarihi ertelemek zorunda kaldı. Güney Kore basınında çıkan haberlere göre şirket telefonun üretim sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle çıkış tarihini ertelendi. Normalde temmuzun ilk haftasında çıkması beklenen Galaxy Note FE, bunun yerine 30 Temmuz'da satışa çıkacak. Samsung'un telefonu satışa çıkarmadan önce 300 bin ünite üretmiş olmayı istediği söyleniyor. Ayrıca üretim aşamasında yaşanan bu sorunların çok ciddi bir sorun olmadığı da gelen bilgiler arasında.



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