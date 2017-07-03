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galaxy note8 iki farklı seçenekle geliyor

GALAXY NOTE8 İKİ FARKLI SEÇENEKLE GELİYOR

Galaxy Note8'in çıkışı yaklaştıkça telefon ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Son olarak da telefonun iki farklı versiyonla satışa çıkacağı ortaya çıktı.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 10:04
Puan Ver : Galaxy Note8 İki Farklı Seçenekle Geliyor(7/10)8


Bildiğiniz gibi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note8'i çok yakında tanıtması bekleniyor. Telefon resmi olarak tanıtılacağı tarih yaklaşırken telefon hakkında yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak da telefonun dahili depolama alanı ile ilgili bazı önemli detaylar paylaşıldı.



Güney Kore basınında yer alan bilgilere göre Note8 depolama alanı konusunda iki farklı seçenekle satışa çıkacak. Note8'in 64 GB ve 128 GB depolama alanına sahip iki farklı versiyonla satışa sunulacağı söyleniyor. Her iki versiyonda da isteyenler telefonun depolama alanını microSD hafıza kartı ile 256 GB'a kadar yükseltebilecek.



Ayrıca Samsung yöneticisinden gelen bilgilere göre telefonun fiyatı da depolama alanına göre 1000 ile 1100 dolar arasında değişecek. Note8'in 26 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikle resmen tanıtılması bekleniyor.



 



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