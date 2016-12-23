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galaxy s6 edge+ alev alev yandı!

GALAXY S6 EDGE+ ALEV ALEV YANDI!

Samsung Galaxy S6 Edge+ modeliyle ilgili önemli bir iddia ortaya çıktı. Alev alev yanan yeni Samsung telefonu Galaxy S6 Edge+ olabilir!

Tarih : 23 Aralık 2016, 10:07
Puan Ver : Galaxy S6 Edge+ Alev Alev Yandı!(8/10)5


Samsung Galaxy S6 Edge+ modeliyle ilgili önemli bir iddia ortaya çıktı. Alev alev yanan yeni Samsung telefonu Galaxy S6 Edge+ olabilir!



Geçtiğimiz aylarda yaşanan Galaxy Note 7 krizinden sonra kullanıcılar yanan telefonlara karşı oldukça hassaslaştı. Ciddi tehlikelere sebep olan Galaxy Note 7 piyasadan toplatıldı ancak geride büyük bir korku bıraktı. Note 7 sonrasında yanan diğer marka ve model telefonlar da sıkça gündeme geliyor. Bu sefer yanan telefon Galaxy S6 Edge+ oldu.



Reddit isimli popüler platformda paylaşılan fotoğraflar, kullanılamaz hale gelen bir Galaxy S6 Edge+ içeriyor. Bir Reddit kullanıcısının başına gelen bu olay, gece yaşanmış. Telefonun sahibi veya bir başkası yaşanan bu kazadan herhangi bir yara almamış ancak durum oldukça vahim görünüyor.



Telefonun sahibi olan ReturnThroughAether isimli kullanıcı, şimdiye kadar cihazından herhangi bir şikayeti olmadığını belirtiyor. Yani cihaz yanmadan önce herhangi bir ısınma ve batarya sorunu yaşanamamış. Kazanın tedirgin eden tarafı tam olarak burası.



Kazanın bataryadan kaynaklandığına kesin gözle bakabiliriz. Çünkü telefonun aldığı hasar direkt olarak bataryanın bulunduğu alanda meydana gelmiş. Cihazın üzerinde bulunduğu ahşap yüzeyin de son derece hasarlı olduğu görülebiliyor. Yangın çıkmaması büyük bir şans olmuş.



Son olarak önemli bir detaydan daha bahsedelim. Akıllı telefonlarda yaşanan bu tip kazaların birden fazla sebebi olabiliyor. Samsung'un Galaxy S6 serisinde bilinen bir kronik sorun bulunmuyor. Ancak her zaman orijinal şarj adaptörü ve kablosu kullanmaya özen göstermek gerekiyor.



Crytek İstanbul'dan Resmi Basın Açıklaması








Etiketler: Galaxy  S6  Edge+  Alev  Alev  Yandı    haber

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