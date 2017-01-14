Samsung'un amiral gemisi Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi dağıtılmaya başladı. Dünya genelinde kademeli olarak başlayan güncelleme ülkemize ne zaman gelecek? Sorunun cevabına ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Samsung'un amiral gemisi Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 güncellemesi dağıtılmaya başladı. Dünya genelinde kademeli olarak başlayan güncelleme ülkemize ne zaman gelecek? Sorunun cevabına ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Samsung'un 2016 yılındaki amiral gemileri olan S7 ve S7 Edge hem dünyada hem de ülkemizde çok sevilmişti. Pek çok iyi özelliği üzerinde barındıran telefon ülkemizde Android kullanıcıların en çok tercih ettiği amiral gemisi cihazlar arasına girmişti.



Google'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu ve resmi olarak yayınladığı sürümü 7.0'ın S7 ve S7 Edge için gelmesi için Samsung hummalı bir çalışma içerisindeydi. Ancak firma kısa süre önce güncelleme için gerekli çalışmaları tamamladı ve güncellemenin son sürümünü kullanıma sundu. Dünya çapında yayınlanmaya başlayan güncelleme kısa süre sonra ülkemize de gelecek. Samsung'da diğer tüm Android'li telefon üreticileri gibi güncellemeleri bir sorun yaşanma ihtimaline karşı kademe kademe gönderiyor. Cihazın ayarlar menüsü üzerinden ulaşılabilecek güncelleme kısmı üzerinden gelen güncellemeleri cihazlarına indiren kullanıcılar aynı zamanda kolayda güncellemeyi yükleyerek kaldıkları yerden telefonu kullanmaya devam edebiliyor.



Samsung Türkiye tarafından uzun zamandır beklenen güncellemenin Türkiye'ye geliş tarihi hakkında bir açıklama geldi. Samsung Müşteri Hizmetleri tarafından paylaşılan bilgiye göre Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 Nougat güncellemesi 17 Ocak tarihinde Türkiye'de olacak 17 Ocak'tan itibaren telefonlara bildirimler gelmeye başlayacakken kullanıcıların büyük kısmının kısa sürede cihazlarını güncellemesi bekleniyor.



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