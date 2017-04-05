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galaxy s7 fiyatı ucuzladı

GALAXY S7 FİYATI UCUZLADI

Samsung'un geçtiğimiz sene satışa sunduğu amiral gemisi modeli Galaxy S7, şimdiden indirime girdi. İşte Galaxy S7'nin yeni fiyatı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:05
Puan Ver : Galaxy S7 Fiyatı Ucuzladı(9/10)6


Samsung'un geçtiğimiz sene satışa sunduğu amiral gemisi modeli Galaxy S7, şimdiden indirime girdi. İşte Galaxy S7'nin yeni fiyatı.



Bilindiği üzere Samsung'un yeni amiral gemisi modeli 29 Mart'ta gerçekleşen özel bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtıldı. Doğal olarak bir modelin daha yenisi tanıtıldığında hali hazırda satışta olan cihazın ucuzlamasını beklersiniz. Bu durum teknoloji dünyasının en doğal kurallarından biridir. Dolayısıyla Galaxy S8'in tanıtılmasıyla birlikte Galaxy S7fiyatının biraz daha aşağıya inmesi son derece olağan olacaktır.



Samsung, henüz Galaxy S7fiyatında küresel çapta bir indirime girmiş değil. Fakat Amerika'da satış yapan bir eBay kullanıcısı,Galaxy S7 fiyatını şimdiden aşağıya çekmiş durumda. Zira bahse konu kullanıcı Galaxy S7'i sadece 400 dolardan satıyor. Üstelik bu cihazlar tamamen sıfır ve kapalı kutuda geliyor. Stoklarla sınırlı bu S7'lerin büyük bir kısmı şimdiden tükenmiş durumda.



Hali hazırda Galaxy S8'in 725 dolardan satışa sunulacağını düşünürsek, geçtiğimiz senenin amiral gemisi modeli için istenen 400 dolarlık fiyatın fazlasıyla uygun olduğunu dile getirebiliriz.



Dip not olarak belirtelim. Galaxy S7ülkemizde şu aralar 2500 TL ile 3000 TL arasında fiyatlardan satılmakta. Eğer bu telefonu satın almayı düşünüyorsanız en azından Galaxy S8 çıkana kadar beklemenizi tavsiye ederiz. Gerçi şu anda bileS7ile S8arasında neredeyse 2000 TL'lik bir fiyat farkı bulunmakta. Dolayısıyla Samsung'un S7'de indirim yapmadan önce, S8'in fiyatını aşağıya çekmesi daha makul olacaktır.



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Etiketler: Galaxy  S7  Fiyatı  Ucuzladı    haber

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