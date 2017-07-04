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galaxy s8 active sertifika alırken görüldü

GALAXY S8 ACTİVE SERTİFİKA ALIRKEN GÖRÜLDÜ

Çok yakında satışa çıkması beklenen Galaxy S8 Active bir kez daha görüldü. Telefon bu kez de ABD'de FCC'den sertifika alırken ortaya çıktı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 09:25
Puan Ver : Galaxy S8 Active Sertifika Alırken Görüldü(6/10)6


Bildiğiniz gibi Samsung son birkaç yıldır amiral gemisi telefonlarının bir de Active versiyonunu satışa çıkarıyor. Bu durum mart ayında satışa çıkan Galaxy S8 için de değişmeyecek. Telefonun daha dayanıklı versiyonu olan Galaxy S8 Active'in çok yakında satışa çıkması bekleniyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkan telefon bugün de sertifika alırken görüldü.



Galaxy S8'in Active versiyonu FCC'den de sertifika aldı. FCC tarafından paylaşılan bilgiler telefonun teknik özellikleri ile ilgili daha önce çıkan birçok söylentiyi doğruladı. Active modeli mart ayında satışa çıkan Galaxy S8 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak. İki telefon arasındaki en önemli fark ise ekran konusunda olacak. Galaxy S8'de kullanılan kıvrımlı, uçtan uca ekranın yerini Active modelinde daha düz bir ekran alıyor. Telefonun toza ve suya karşı dayanıklı olması için bu değişikliğe gidildi.

 



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