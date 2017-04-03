Edinilen son bilgiye göre Galaxy S8 bataryası, Galaxy S7'ye göre daha uzun ömürlü olacak. İşte detaylar.



Edinilen son bilgiye göre Galaxy S8 bataryası, Galaxy S7'ye göre daha uzun ömürlü olacak. İşte detaylar.



Samsung, dün amiral gemisi telefonlarını resmi olarak duyurdu. Ülkemizde de gerçekleştirilen lansmanda, cihazların Türkiyefiyatlarıaçıklandı. Eğer fiyatları bilmiyorsanız buradaki haberimize göz atabilirsiniz. Yeni telefonun çıkmasıyla bilgiler de paylaşılmaya başlandı. Öncelikle Samsung'unNote7‘deki patlayan batarya sorunundan ders çıkardığını ve sorunu tespit ederek gerekli önlemleri aldığını belirtelim. Son bilgilere göre Samsung Galaxy S8 bataryası, Galaxy S7'den daha uzun ömürlüolacak.



Android Police‘nin haberine göre Samsung, GalaxyS8‘in, selefi GalaxyS7‘ye göre daha düşük bir pil azalma oranına sahip olduğunu bildirdi. Bu da S8‘in, S7‘ye göre daha uzun bir batarya ömrü sunduğu anlamına geliyor. Bu kıyaslama genele alındığında S8ve S8Plusile S7ve S7Edge'yikapsıyor. Firmaya göre S8 ve S8 Plus, standart bir kullanıcının bir yıllık kullanımı sonucunda kıyaslamaya konu telefonlara göre efektif kapasitelerinden daha az miktar kaybedecek.



Firma, bir yılın şarj değerleri göz önüne alındığında GalaxyS7‘nin etkin pil kapasitesinin yüzde 80‘ini koruduğunu söylüyor. GalaxyS8ve GalaxyS8Plus'ınaynı dönemde kapasitelerinin yüzde 95'ini koruduğu belirtiyor. Ancak firma bu iyileştirmenin detaylarını paylaşmadı.



Akıllı telefonlar, ekran çözünürlükleri ve büyüklükleri, kablosuz ve hücresel bağlantıları, güçlü işlemcileri gibi özellikleriyle pil konusunda sorun yaşıyor. Sektörün büyük oyuncularından Samsung'un batarya ömrünü arttırmak adına yaptığı bu çalışma güzel bir gelişme. Ancak telefonlar, satışa sunulup kullanımları yaygınlaşınca bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.



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