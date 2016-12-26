





Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge'nin piyasada uzun süre Samsung'un amiral gemisi olarak kalmasından ötürü gözler Samsung'un yeni gelecek olan amiral gemisi S8'e çevrilmişti. Yapılan son patent başvurusunda göze çarpan Beast Mode (Canavar Modu) ise bekleyenlerin heyecanını arttırdı. Peki nedir bu Beast Mode ?







Samsung'un patent başvurusunu yaptığı “Beast Mode (Canavar Modu)” ile ilgili pek bir ayrıntı henüz gün yüzüne çıkmadı ancak adından da anlaşılabileceği üzere gelmesi muhtemel bu yeni özellik ile kullanıcılar performansın doruklarına varabilecekler. Zaten üst seviye donanımlarla ve en son yazılımlarla karşımıza çıkacak olan Samsung Galaxy S8'in yeni Beast Mode ile sınırlarını zorlayacağını belki de sınırlarını aşacağını (overclock) tahmin etmek çok da zor değil. Bu mod ile profesyonel kullanıcıların ve oyun severlerin ekstra performans ihtiyacı giderilmiş olacak.



Bir diğer teori ise Beast Mode'un, VR uygulamalarını GalaxyS8'de kullanılacağı iddia edilen 4K ekranda çalıştırabilmek amacıyla yeterli performansı vermesi için ortaya çıktığı yönünde.



İki Farklı İşlemci Aynı Yüksek Performans



Yeni 10nm üretim mimarili Snapdragon 835 ve yeni bir Exynos çipset ile gelmesi beklenen GalaxyS8'de ayrıca 6 GB RAM ve 30 MP kamera bulunacağı da söylentiler arasında. Çıkış tarihi ise 2017 Nisan ayı olarak gösteriliyor ancak S serisi cihazların genellikle Mart ayında tanıtılmasından ötürü net olarak bir çıkış tarihi söylemek şu an için mümkün değil.



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