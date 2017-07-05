Samsung, S5 ile sonlandırdığı mini serisini tekrardan hayata geçiriyor. İşte Galaxy S8 mini özellikleri ve telefon hakkındaki diğer detaylar.



Samsung, Galaxy S5 modeline kadar amiral gemisi kıvamında mini bir cihaz daha satışa sunuyordu. Fakat bu gelene Galaxy S5 mini ile son bulmuştu. Ortaya çıkan son söylentilere bakılırsa, mini serisi S8 ile geri dönüyor. Zira iddialara göre Samsung şu aralarGalaxy S8 mini modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Üstelik Galaxy S8 mini özellikleri bile belli olmuş.



Söylentilere göre, S8 mini gücünü Qualcomm'un geçtiğimiz seneki üst düzey yonga seti Snapdragon 821'den alacak. Sistemini4GB RAM ile destekleyecek olan cihazın dahili depolama alanı ise 32GB. İris tarayıcısına da sahip olacağı belirtilen telefonun ekranının ise 5.3 inç olması umuluyor. Fakat S8 mini, Samsung'un 18.5:9'lık ekran oranı sebebiyle 4.7 inçlik bir hissiyat verecek. En azından şimdilik sızdırılan bilgiler bu yönde diyebiliriz.



Galaxy S8 mini özellikleriile Xperia XZ Compact'ın özelliklerini karşılaştırdığımızda, XZ Compact'ın bir tık daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Elbette bu karşılaştırmadan önceSamsung'un cihazı resmi bir şekilde duyurması gerekiyor.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin, üst segmente hitap eden mini modelini yaklaşan IFA'da tanıtması bekleniyor. Zira Note 8'i IFA'dan önce tanıtacak olan Samsung'un bu şekildeIFA'yı da boş geçmeyeceği tahmin edilmekte.



Telefonun nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacağı, daha doğrusuInfinity Screen teknolojisini kullanıp kullanmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.