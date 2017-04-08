Cumhurbaşkanı Adayını Una Buladılar!
Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor
Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! İşten Çıkana Da Tazminat!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu
Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var
Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir
29 Yaşında 43 Suçtan Aranan Kadın Yakalandı
Elektrikli Taksiler 15 Nisan'da Yollarda
Bağkur Ve Prim Düzenlemesi Haftaya Yasalaşıyor
Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri
Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır
Youtube, Mobil Canlı Yayın İçin Şartlarında Esnekliğe Gitti
Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor
Moto G4 Amazon Prime Exclusive İçin Android Nougat 7.0 Güncellemesi Geliyor
Google Wifi İnternete Ara Vermenize Yardım Ediyor
Apple 70 Milyon Oled Ekran Sipariş Etti!
Bolu'da Nisan Karı

galaxy s8 sistem yazılımı indirilmeye hazır

GALAXY S8 SİSTEM YAZILIMI İNDİRİLMEYE HAZIR

Samsung'un yeni amiral gemilerini test etmek konusunda sabırsızlananlar için bir forumda Galaxy S8 sistem yazılımı indirilmeye sunuldu.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:57
Puan Ver : Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır(7/10)6


Samsung'un yeni amiral gemilerini test etmek konusunda sabırsızlananlar için bir forumda Galaxy S8 sistem yazılımı indirilmeye sunuldu.



Samsung, geçtiğimiz günlerde GalaxyS8ve S8Plus'uduyurdu. Telefonun çıkış tarihi 21 Nisanolarak belirlendi. O zamana kadar telefonu denemek isteyenler ya da çıktığı zaman yüksek fiyatı yüzünden alamayacaklar içinGalaxy S8sistem yazılımı internet ortamında paylaşıldı. Bu sayede meraklıları, Galaxy S8 ile birlikte yüklü gelen uygulama ve özellikleri test edebilir.



Firmanın yeni amiral gemilerinden Galaxy S8‘in sistem yazılımı, XDAforumayüklendi. Bu yazılım Galaxy S8 ve S8 Plus'ta bulunan uygulamaları içeriyor. Çeşitli sistem ve medya dosyalarını da içeren yazılım 1.11 GBboyutunda. Denemek isteyenler bu yazılımdaki uygulamaları, cihazları rootedilmemiş olsa da kurabiliyor.



Bazı forum kullanıcıları yazılımı kendi telefonlarında denemiş ve root yapmaya gerek kalmadan mesaj, saat, video, dosyalarım, Galaxyuygulamaları, Samsunghesabıve Samsungbulutgibi uygulamaları sorunsuzca yüklemiş ve çalıştırmış. Ancak bazı uygulama ve özellikler an itibariyle çalışmıyormuş. S8'in varsayılan kamerası ve Alwaysondisplayözelliği, uygulama hatalarına sebep vererek çalışmamış. Kişiler ya da rehber uygulaması, arama yapmaya izin vermiyormuş. Eğer telefonunuza S8yazılımıyüklemeyi düşünüyorsanız, gelen çağrıları kaçırabilirsiniz. Samsung'un yeni tanıttığı sanal asistanı Bixbyde yüklenebiliyor ancak çalışmıyormuş.



Galaxy S8 sistem yazılımı resmi kaynaklarca sunulmuş bir yazılım olmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefonlarınıza üçüncü kaynaklardan edindiğiniz yazılımı kurduğunuzda sorun yaşama ihtimaliniz var. Bu durumda sorumluluk kabul etmediğimizi hatırlatalım.



Tp-Link'ten duvar prizi şeklinde WiFi cihazı








Etiketler: Galaxy  S8  Sistem  Yazılımı  İndirilmeye  Hazır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER