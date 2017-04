Samsung'un yeni amiral gemilerini test etmek konusunda sabırsızlananlar için bir forumda Galaxy S8 sistem yazılımı indirilmeye sunuldu.



Samsung, geçtiğimiz günlerde GalaxyS8ve S8Plus'uduyurdu. Telefonun çıkış tarihi 21 Nisanolarak belirlendi. O zamana kadar telefonu denemek isteyenler ya da çıktığı zaman yüksek fiyatı yüzünden alamayacaklar içinGalaxy S8sistem yazılımı internet ortamında paylaşıldı. Bu sayede meraklıları, Galaxy S8 ile birlikte yüklü gelen uygulama ve özellikleri test edebilir.



Firmanın yeni amiral gemilerinden Galaxy S8‘in sistem yazılımı, XDAforumayüklendi. Bu yazılım Galaxy S8 ve S8 Plus'ta bulunan uygulamaları içeriyor. Çeşitli sistem ve medya dosyalarını da içeren yazılım 1.11 GBboyutunda. Denemek isteyenler bu yazılımdaki uygulamaları, cihazları rootedilmemiş olsa da kurabiliyor.



Bazı forum kullanıcıları yazılımı kendi telefonlarında denemiş ve root yapmaya gerek kalmadan mesaj, saat, video, dosyalarım, Galaxyuygulamaları, Samsunghesabıve Samsungbulutgibi uygulamaları sorunsuzca yüklemiş ve çalıştırmış. Ancak bazı uygulama ve özellikler an itibariyle çalışmıyormuş. S8'in varsayılan kamerası ve Alwaysondisplayözelliği, uygulama hatalarına sebep vererek çalışmamış. Kişiler ya da rehber uygulaması, arama yapmaya izin vermiyormuş. Eğer telefonunuza S8yazılımıyüklemeyi düşünüyorsanız, gelen çağrıları kaçırabilirsiniz. Samsung'un yeni tanıttığı sanal asistanı Bixbyde yüklenebiliyor ancak çalışmıyormuş.



Galaxy S8 sistem yazılımı resmi kaynaklarca sunulmuş bir yazılım olmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefonlarınıza üçüncü kaynaklardan edindiğiniz yazılımı kurduğunuzda sorun yaşama ihtimaliniz var. Bu durumda sorumluluk kabul etmediğimizi hatırlatalım.



