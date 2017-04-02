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galaxy s8, sony ımx333 sensörlerini kullanıyor

GALAXY S8, SONY IMX333 SENSÖRLERİNİ KULLANIYOR

Geçtiğimiz gün tanıtılan Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın ana kamera modülünde Sony IMX333 sensörlerini kullandığı ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Tarih : 02 Nisan 2017, 13:32
Puan Ver : Galaxy S8, Sony Imx333 Sensörlerini Kullanıyor(10/10)8


Daha Galaxy S8 ve S8+'ın tanıtılmasına yaklaşık 2-3 hafta varken ortaya bir söylenti atılmıştı. Bu söylentide Samsung'ın yeni amiral gemisi modellerinin Sony IMX333 isimli sensörleri kullanacağı iddia ediliyordu. İşin garip yanı ise, Sony adına patentlenmiş böyle bir sensör bulunmamasıydı.



Galaxy S8'in tanıtılmasıyla birlikte asıl gerçekte ortaya çıktı. Sony, önemli derecede sensör siparişi veren Samsung'a özel bir ürün üretmişti. Sony IMX333.



Diğer bir değişleSamsung'a ham hali ile ulaşan bu sensörler üzerinde, Güney Koreli teknoloji devi çeşitli yazılımsal değişiklikler yapabilecekti.



Böylece Galaxy S8 ve S8+'ta kullanılan kamera sensörü de kesinleşmiş oldu. Ayrıca ortaya çıkan diğer sistem bilgilerine göre de Samsung, yeni amiral gemisi modelinin ön kamera modülünde IMX260 ya da S5K2L1 ISOCELL birimini kullanmış. Tabi ki bu da telefonun satıldığı bölgelere göre değişiklik gösterecektir.S5K2L1 ISOCELL, Samsung'un kendi ürettiği kamera sensörünün ismi. Bu modelin selefi geçtiğimiz sene Galaxy S7'de kullanılmış ve pek de fena sonuçlar vermemişti. Bu sene kullanılan yeni sensör de şimdiye kadar gerçekleşen testlerde sınıfı geçmeyi başarmış durumda.



Galaxy S8ve S8+'ın kamera sensörlerinin ardında Sony gibi bir ismin bulunması elbette kullanıcılar açısından önemli bir durum. Çünkü Sony, söz konusu mobil kameralar olduğunda neredeyse rakipsiz denilebilecek bir seviye de. Tabi ki bu durum bile Galaxy S8'in ülkemizdeki satış fiyatının fazlasıyla yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.








Etiketler: Galaxy  S8  Sony  Imx333  Sensörlerini  Kullanıyor    haber

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