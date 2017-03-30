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galaxy s8 türkiye fiyatı belli oldu!

GALAXY S8 TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU!

Samsung'un bugün tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'in fiyatı belli oldu. İşte el yakan Galaxy S8 Türkiye fiyatı!

Tarih : 30 Mart 2017, 10:55
Puan Ver : Galaxy S8 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!(7/10)9


Samsung'un bugün tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'in fiyatı belli oldu. İşte el yakan Galaxy S8 Türkiye fiyatı!



Samsunguzun süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i bugün tanıttı.Galaxy S8veS8 Plusdaha önceden de sızdırılan özelliklerde bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Buraya kadar bir sorun yok. FakatGalaxy S8 fiyatıhep 800 Euro olarak lanse ediliyordu. Dolayısıyla Galaxy S8 Türkiye fiyatıda bu fiyattan hareket edilerek en fazla 4000 TL civarında olması bekleniyordu.



Fakat Galaxy S8 Türkiye fiyatıbeklenenin biraz üzerinde çıktı. Ülkemizde satışa sunulacak olan Galaxy S8ve Galaxy S8 Plusmodellerinin fiyatı 4.399 TL ve 4.999 TL olarak açıklandı. Evet, yanlış okumadınız64GB Galaxy S8 fiyatı4.399 TL, 64GB Galaxy S8+ fiyatıise 4999 TL.



Açıkçası kimse Galaxy S8'in fiyatının bu kadar yüksek olacağını beklemiyordu. Az önce de belirttiğimiz gibi, Samsung'un yeni amiral gemisi modeli için ön görülen fiyat 800 Euro'ydu. 800 Euro'yu, Euro/TL oranını 4 olarak hesaplayıp, TL'ye çevirsek bile sonuç 3200 TL gibi bir şey çıkıyordu. FakatSamsung'un açıkladığı fiyat bu rakamın 1200 TL üzerinde.



Bakalım Güney Koreli teknoloji devi bu fiyatlarla ülkemizde istediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Zira asgari ücretin1450 TLolduğu bir ülkede bu fiyatlardan telefon satmak çok da kolay olmayacaktır.



Samsung DeX nedir? Ne işe yarar?








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