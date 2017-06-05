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galaxy s8'in karayip korsanları versiyonu geliyor

GALAXY S8'İN KARAYİP KORSANLARI VERSİYONU GELİYOR

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8'in Karayip Korsanları versiyonunu satışa çıkarıyor. Sınırlı sayıda üretilen telefon bugün resmen tanıtıldı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:15
Puan Ver : Galaxy S8'in Karayip Korsanları Versiyonu Geliyor(6/10)6


Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8'in Karayip Korsanları versiyonunu satışa çıkarıyor. Sınırlı sayıda üretilen telefon bugün resmen tanıtıldı.



Genelde amiral gemisi telefonları için özel tasarımlı versiyonlar yayınlayan Samsung, son amiral gemisi Galaxy S8'i de boş geçmedi. Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda çıkardığı yeni amiral gemisinin Karayip Korsanları versiyonunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy S8 Pirates of the Caribbean Edition adını taşıyan bu özel versiyon bugün resmen tanıtıldı.



Samsung ve Disney ortaklığında hazırlanan Karayip Korsanları özel versiyon sınırlı sayıda üretilecek. İlk olarak Çin'de satışa çıkacak telefonun diğer bölgelerde de satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Telefonun bu Karayip Korsanları versiyonu, yanında özel tasarım bir kılıf ve kutuyla geliyor. Kutunun içinde bir de altın görünümlü korsan yüzüğü yer alıyor. Telefonun bu özel versiyonu standart versiyonla aynı teknik özelliklere sahip.



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