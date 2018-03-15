Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir ve Merve Çağıran'ın başrolünde olduğu ' Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galası Kadıköy Rexx Sineması'nda yapıldı. Galada filmden çok İşler'in alkollü olması konuşuldu. Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasında Nejat İşler ile Yiğit Özşener'in alkollü olmaları dikkatlerden kaçmadı.

YARDIMINA RIZA KOŞTU

Aşırı alkol nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Nejat İşler düşme tehlikesi yaşadı. Nejat İşler'in yardımına yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu koştu.

YİĞİT'LE HANDE YAN YANA GELMEMEYE ÇALIŞTI

Aşk yaşadıkları söylenen Yiğit Özşener ile Hande Doğandemir toplu fotoğrafta yan yana gelmemeye özen gösterdi.

Kaynak: haberinburada