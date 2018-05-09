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Galli Bilardocu, Şampiyonluk Sonrası Basın Toplantısında Çıplak Oturdu

Galli Bilardocu, Şampiyonluk Sonrası Basın Toplantısında Çıplak Oturdu

GALLİ BİLARDOCU, ŞAMPİYONLUK SONRASI BASIN TOPLANTISINDA ÇIPLAK OTURDU

Galli bilardocu Mark Williams, şampiyonluk kazandığı maçtan sonra söz verdiği gibi basın toplantısına havluyla geldi, oturduktan sonra da havluyu çıkardı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Galli Bilardocu, Şampiyonluk Sonrası Basın Toplantısında Çıplak Oturdu(9/10)5

Bilardocu Mark Williams'a katıldığı turnuvada elde ettiği şampiyonluk pahalıya patladı!

Dünya snooker şampiyonasında üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Williams, Higgins karşısında 18-16 kazandığı final karşılaşmasının ardından, daha önce verdiği sözü tuttu.

HAVLUYLA GELİP SONRA ÇIKARDI

Şampiyon olması halinde basın toplantısına çıplak katılacağını açıklayan deneyimli isim, toplantıya sadece üzerinde bir havluyla geldi, daha sonra havluyu da çıkararak soruları yanıtladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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