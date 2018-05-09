GALLİ BİLARDOCU, ŞAMPİYONLUK SONRASI BASIN TOPLANTISINDA ÇIPLAK OTURDU
Galli bilardocu Mark Williams, şampiyonluk kazandığı maçtan sonra söz verdiği gibi basın toplantısına havluyla geldi, oturduktan sonra da havluyu çıkardı.
Bilardocu Mark Williams'a katıldığı turnuvada elde ettiği şampiyonluk pahalıya patladı!
Dünya snooker şampiyonasında üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Williams, Higgins karşısında 18-16 kazandığı final karşılaşmasının ardından, daha önce verdiği sözü tuttu.
HAVLUYLA GELİP SONRA ÇIKARDI
Şampiyon olması halinde basın toplantısına çıplak katılacağını açıklayan deneyimli isim, toplantıya sadece üzerinde bir havluyla geldi, daha sonra havluyu da çıkararak soruları yanıtladı.
Kaynak: haberinburada
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