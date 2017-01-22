GAMBİYA'NIN MAĞLUP DEVLET BAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ
Gambiya'nın mağlup lideri Yahya Jammeh, Gine Devlet Başkanı eşliğinde uçakla ülkesinden ayrıldı.
Gambiy'ada yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak uzun süre başkanlığı devretmeyi reddeden Yahya Jammeh, yenilgiyi kabul ettiğini bildiren televizyon konuşmasından sonra ülkeyi terk etti.
Yahya Jammeh'in Gine'de bir evinin olduğu ve bu nedenle de Gine'ye iltica ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.
kaynak:yenisafak
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