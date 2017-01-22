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gambiya'nın mağlup devlet başkanı ülkeyi terk etti

GAMBİYA'NIN MAĞLUP DEVLET BAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Gambiya'nın mağlup lideri Yahya Jammeh, Gine Devlet Başkanı eşliğinde uçakla ülkesinden ayrıldı.

Tarih : 22 Ocak 2017, 10:02
Puan Ver : Gambiya'nın Mağlup Devlet Başkanı Ülkeyi Terk Etti(8/10)8


Gambiy'ada yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak uzun süre başkanlığı devretmeyi reddeden Yahya Jammeh, yenilgiyi kabul ettiğini bildiren televizyon konuşmasından sonra ülkeyi terk etti.



Yahya Jammeh'in Gine'de bir evinin olduğu ve bu nedenle de Gine'ye iltica ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.



 



 



 



 



kaynak:yenisafak






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