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gamescom 2017 çıtayı bir üst seviyeye çıkartıyor

GAMESCOM 2017 ÇITAYI BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARTIYOR

Dünyanın en büyük oyun fuarı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gamescom, bu sene çok daha renkli geçecek. İşte Gamescom 2017 hakkındaki son detaylar.

Tarih : 30 Haziran 2017, 13:53
Puan Ver : Gamescom 2017 Çıtayı Bir Üst Seviyeye Çıkartıyor(7/10)5


Dünyanın en büyük oyun fuarı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gamescom, bu sene çok daha renkli geçecek. İşte Gamescom 2017 hakkındaki son detaylar.



Oyun sektörünün günden güne büyümesi, dünya çapında gerçekleşen oyun fuarlarının önemini de arttırdı. Artık bu tarz fuarlar sadece o ülkede yaşayan insanların değil, dünyanın diğer ucunda yaşayan insanların da merakla beklediği organizasyonlar haline geldi. Zira bu ayLos Angeles'ta gerçekleşen E3 2017interaktif oyun ve eğlence fuarına 100'e yakın ülkeden binlerce ziyaretçi akın etti. Dolayısıyla bu tablo bile, oyun fuarlarının ülke turizmine katkısını göstermeye fazlasıyla yetiyor.



Oyun turizminin geleceğini şimdiden öngören Almanya hükümeti, aldığı bir kararla 22-26 Ağustostarihleri arasındaKöln'de gerçekleşecek olan Gamescom 2017etkinliğinin açılışını bizzat yapma kararı almıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkeltarafından açılacak olan Gamescom 2017etkinliğine, tüm dünyadan oyun severlerin akın etmesi bekleniyor.



Gamescom'u dünyanın en büyük oyun organizasyonu haline getirmek isteyen Alman yetkilileri, fuarın sergi alanını da genişletme kararı aldı. Geçtiğimiz sene 193.000 metrekare olan fuar alanının bu sene201.000'e çıkarılacağı açıklandı. Konu hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan GamescomdirektörüTim Endresşunları söyledi;



Gamescom 2017için olan bu talep, bu etkinliğin Avrupa'da önemli bir konumda olduğunun en önemli göstergesidir. Sergi alanını genişletme kararımızın temel nedeni, oyun yapımcı ve dağıtımcılarından gelen talep yoğunluğu ile doğru orantılıdır.”



Öyle görünüyor ki ilerleyen yıllarda önemli konsol ve oyun haberlerini E3yerine ilk defa Gamescom'da duyabiliriz.



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