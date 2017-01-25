Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sevilla'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) için menajerinden flaş bir açıklama geldi.



Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sevilla'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) için menajerinden flaş bir açıklama geldi.



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Sarı lacivertli takımın transfer etmek için görüştüğü ancak kadrosuna katamadığı Ganso için konuşan menajeri Giuseppe Dioguardi, "Fenerbahçe benimle doğrudan temasa geçti. Daha sonra da Sevilla ile görüştüler. Ganso'yu kiralamak istediler ancak Sevilla kabul etmedi." ifadelerini kullandı.



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Menajer, Sevilla'nın Ganso'yu kiralamak istemediğini belirtirken, "Fenerbahçe, FIFA kuralları gereği onun bonservisini alabilecek durumda değil. Değerini kabul ediyorlar ancak gelecek yaza kadar böyle bir hamle yapamayacaklar. Sevilla da Ganso'yu kiralamaya sıcak bakmıyor" dedi.







kaynak:sabah