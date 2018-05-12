Azerbaycan Savunma Bakanlığında, üst düzey askeri yetkililerin ve ordu komutanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

"AZERBAYCAN ORDUSU GENİŞ KAPSAMLI OPERASYONLARA HAZIRDIR"

Bakanlık açıklamasına göre, Hasanov toplantıda yaptığı konuşmada, Ermenistan'daki yönetim değişikliğinin ardından bazı Ermeni siyasilerin ve yeni Başbakan Nikol Paşinyan'ın sorumsuz açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Ermenistan yönetimini uyarıyoruz. Düşmanın bu tarz hareketleri kabul edilemez ve Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırdır." ifadelerini kullandı.

HASANOV, GEREKENİN YAPILMASINI EMRETTİ

Hasanov, Ermenistan ordusunun ön hatta ve hattın gerisinde yaptığı faaliyetleri sürekli kontrol etme, muhtemel adımlarına her an hazırlıklı olma ve olası provokasyonların anında önlenmesi için gerekenin yapılması emrini verdi.

ALİYEV TALİMAT VERDİ, GÖVDE GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Bakan Hasanov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı gereği, 26 Haziran'da Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümünün görkemli etkinliklerle kutlanacağı bilgisini de verdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'a yapmış, burada düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada