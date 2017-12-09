GARETH BALE, REAL MADRİD'E VEDA EDİYOR
Real Madrid'in 2013'te Tottenham Hotspur'dan rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gareth Bale'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.
La Liga'ya bu yıl istediği gibi başlayamayan, Şampiyonlar Ligi gruplarından da ancak 2. olarak çıkabilen Real Madrid, bir büyük isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
TAKIMDAN AYRILMASI KESİN GİBİ
İspanya'da yayım yapan Diario Gol internet sitesinin haberine göre 2013'te Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euroluk rekor bir bedelle Madrid ekibine transfer olan Galli oyuncunun takımdan ayrılması artık kesin gibi.
Haberde Bale'in bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid'in oynadığı 22 maçın 14'ünde forma şansı bulamadığına vurgu yapılırken Galli yıldızın yakın bir zamanda başkan Florentino Perez'le görüşeceği kaydedildi.
BAŞKAN PEREZ'İN SABRI TÜKENDİ
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın yıldız futbolcu hakkında ümidini çoktan yitirmesine rağmen şimdiye dek oyuncusunun hep arkasında duran Perez'in de artık sabrının tükendiği ortaya çıktı. Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Gallerli yıldızın sezon sonunda Madrid'e veda etmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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