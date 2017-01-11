GARRY RODRİGUES'İN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues sarı kırmızılı formayla poz verdi. 26 yaşındaki futbolcunun forma numarasının 16 olacağı açıklandı.
Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues yeni takımının formasıyla ilk kez poz verdi. 26 yaşındaki futbolcunun 16 numaralı formayla mücadele edeceği belirtildi.
Bilindiği üzere Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için PAOK'a 3.5 milyon euro ödeme yapacağını açıklamıştı. Sarı kırmızılılar futbolcu ile de 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirmişti.
kaynak:yenişafak
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