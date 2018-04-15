Kayınpederini Öldürüp Ev Sahibini Yaralayan Cezaevi Firarisinin İlk İfadesi: Namusum İçin Yaptım
Başağrısı İle Hastaneye Gitti, Kafatasını Çıkarıp Tümörü Temizlediler
Dayanılmaz Acı! Üç Tabut Yan Yana, Gözyaşları Sel Oldu
Abd Operasyonun Ardından Suriye Kararını Duyurdu
Ab'den Fetö'ye Şok! Terör Örgütü Tanımını İlk Kez Kullandılar
Yüksekten Düşen Genç Adam, Apartman Boşluğunda Ölü Bulundu
Collina, Penaltı Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Son Dakika! Suriye Operasyonu Sonrası Tweet Atan Trump, Bu Kez Medyayı Hedef Aldı
Kanser Hastası Yaşlı Adam, Babasının Mezarı Başında Kafasına Sıktı
Garson Diye İşe Aldığı Genç Suç Makinesi Çıktı, Soygun Anları Kamerada
'tapu Dağıtacağım' Diyen Kılıçdaroğlu'na Çok Sert Çıktı!
Adana Demirspor'da Yiğitcan Erdoğan 70 Metreden Gol Attı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Oyuncusunun Boğazını Sıktı
Türkiye'ye Akın Edecekler! Sayıları Yüzde 100 Arttı
Rus Vekillerle Görüşen Esad'dan Abd'yi Çıldırtacak Sözler!
Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, Bae'de İşin İçin De!
'suriye'ye Bir Operasyon Daha Olacak Mı' Sorusuna İngiltere'den Yanıt
'türkiye Ekonomik Krize Gidiyor' Diyen Muhalefeti Topa Tuttu!
Doğuma Günler Kala Özcan Deniz'den Eşine Servetlik Hediye
5 Üniversitelinin Can Verdiği Feci Kazada, Kahreden Kokoreççi Detayı!

Garson diye işe aldığı genç suç makinesi çıktı, soygun anları kamerada

GARSON DİYE İŞE ALDIĞI GENÇ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI, SOYGUN ANLARI KAMERADA

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir restoran sahibinin iş yerinde, içinde 65 bin lira bulunan çelik kasa çalındı. Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın, olaydan 3 gün önce işe başlayan garson olduğu anlaşıldı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : Garson Diye İşe Aldığı Genç Suç Makinesi Çıktı, Soygun Anları Kamerada(6/10)2

Antalya'nın Kemer ilçesinde restoran sahibi Necmi Atalay'ın (40) iş yerinde, içinde 65 bin lira bulunan çelik kasa çalındı. Güvenlik kameraları incelendiğinde hırsızın, olaydan 3 gün önce garson olarak işe başlayan B.İ. (26) olduğu anlaşıldı. Polis, çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen B.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KENDİNİ BAŞKA BİR İSİMLE TANITTI

Kemer Merkez Mahallesi'ndeki restoranın işletmecisi Necmi Atalay, 13 Nisan sabahı iş yerini açmaya geldiğinde kasanın yerinde olmadığını fark etti. Atalay'ın ihbarı üzerine gelen polis, iş yerinde ve güvenlik kameralarında inceleme yaptı. İnceleme sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin, Necmi Atalay'ın olaydan 3 gün önce işe aldığı ve kendisini başka bir isimle tanıtan garson olduğu anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI

Polis, gerçek kimliği B.İ. (26) olduğu belirlenen hırsızın, çok sayıda suçtan sabıkası olduğunu tespit etti. Şüphelinin kasayı çalarken yardım aldığı öne sürülen taksici gözaltına alındı. Taksici ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan kasa içi boşaltılmış halde Antalya'da bulundu. Kasa işletme sahibine teslim edilirken, içindeki yaklaşık 65 bin TL ve işletmeye ait evrakı alıp kayıplara karışan İ.B. ise aranıyor.

"NAFAKA ÖDEMESİ GEREKTİĞİ İÇİN SİGORTA İSTEMEDİ"

Necmi Atalay, şüphelinin bir an önce yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini istedi. Atalay, "Bu adam 3- 4 gün önce işe başladı. Samsunlu olduğunu söyledi. 2 çocuğu olduğunu, eşinden boşandığını anlattı. Nafaka ödemesi gerektiği için sigorta yapılmamasını istedi. Bir arkadaş vasıtasıyla geldi, işe başladı. En son çıkacağı gün 'Ben işi bırakmak istiyorum, hesabımı kes' dedi. Hesabını kestim, parasını verdim. Gece dükkanı kapattım, eve gittim. Sonra burada oturmuş alkol almış, dışarıda bulunan beyaz motosikletimiz vardı onu almış, parkta gezmiş. Saat 04.00 sıralarında kırmış kasanın olduğu yeri. Kasayı çıkartıyor, mutfak tarafından. Ardından ticari taksi çağırıyor. Daha sonra kasayı taksiciyle yüklüyor, götürüyor" dedi.

"ÇALIŞMA MAKSATLI GELMEMİŞ ZATEN"

Kasada yaklaşık 65 bin lira olduğunu vurgulayan Necmi Atalay, "Bir ortak almıştım işletmeye, o getirmişti. Bankaya vaktim olmamıştı, gidip yatıramadım. Yani her şey bir vesileyle oldu. Bu da galiba 3- 4 gün bizi takip etmiş. Çalışma maksatlı gelmemiş zaten. Daha önce de aranması varmış. Yüklü miktarda suç kaydı çıktı. Mimli bir şahısmış. Çalışanları, esnafı, herkesi hipnotize etti bir şekilde, elini sallayarak, taksiyle rahat şekilde güle oynaya aldı, gitti" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hırsızlık şüphelisinin içeriden çıkardığı kasayı sürükleyerek götürdüğü yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Garson  Diye  İşe  Aldığı  Genç  Suç  Makinesi  Çıktı  Soygun  Anları  Kamerada  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER