GARY MEDEL SOSYAL MEDYAYI SALLADI! YOK BÖYLE BİR DEĞİŞİM
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Twitter'dan eski halinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı.
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'in yaptığı son paylaşım Twitter'ı salladı.
Resmi Twitter hesabından iki ayrı fotoğrafını yan yana koyarak paylaşım yapan Medel, kilolu ve zayıflamış hâlini gözler önüne sererek şu mesajı yayımladı:
"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE KARAR VERDİM"
"Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu... Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spr yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün!"
Siyah Beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
- Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
- Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
Bu Haberle İlgili Yorumlar