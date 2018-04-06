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Gary Medel Sosyal Medyayı Salladı! Yok Böyle Bir Değişim
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Gary Medel sosyal medyayı salladı! Yok böyle bir değişim

GARY MEDEL SOSYAL MEDYAYI SALLADI! YOK BÖYLE BİR DEĞİŞİM

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Twitter'dan eski halinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Gary Medel Sosyal Medyayı Salladı! Yok Böyle Bir Değişim(8/10)4

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'in yaptığı son paylaşım Twitter'ı salladı.

Resmi Twitter hesabından iki ayrı fotoğrafını yan yana koyarak paylaşım yapan Medel, kilolu ve zayıflamış hâlini gözler önüne sererek şu mesajı yayımladı:

"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE KARAR VERDİM"

"Kendimi geliştirmeye karar verdim ve bunun için çok çalıştım. Hiç olmadığı kadar kendimi adadım ve işte sonucu... Eğer ben yapabildiysem siz de yapabilirsiniz. Hepinizi sağlıklı bir yaşama ve spr yapmaya davet ediyorum. Haydi, bu mümkün!"

Siyah Beyazlı yıldızın yaptığı bu paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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