GASP VE HIRSIZLIKTAN ARANAN ÇİFT, ÇİMLERDE SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI
Konya'da gasp ve hırsızlık suçlarından aranan sevgililer, çimlerin üzerinde yatarken polis tarafından yakalandı. 27 suçtan sabıkası bulunan zanlı tutuklandı.
Konya'da gasp ve hırsızlık suçlarından aranan çift, çimlerin üzerinde yatarken polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 34 yaşındaki İrfan Teke tutuklanırken, 33 yaşındaki Çiğdem E. serbest bırakıldı.
GASP VE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN ARANIYORLARDI
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, geçen 3 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde Mehmet Barutcu'nun bıçak zoruyla 400 lirasının gasp edilmesi ve farklı zamanlarda işyerlerinden cep telefonu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin İrfan Teke ve sevgilisi Çiğdem E. olduğunu belirledi. İki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, zanlıları gidebilecekleri adreslerde bulamadı.
27 SUÇTAN SABIKASI BULUNUYOR
Polis, şüphelilerin bir otobüs durağı arkasında bulunan çimlerde yattığı bilgisini aldı. Yapılan baskınla iki sevgili çimlerin üzerinde birbirlerine sarılı halde yatarken yakalandı. Çeşitli suçlardan poliste 27 suç kaydı bulunan İrfan Teke çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sevgilisi Çiğdem E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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