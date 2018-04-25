GASPÇI DEHŞETİ! ARACINI VERMEK İSTEMEYİNCE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Fatih'te park ettiği otomobilini gasbetmeye çalışan saldırgan tarafından göğsünden bıçaklanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Fatih, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Eren (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesildi. Bu sırada aracını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
KURTARILAMADI
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis ekipleri ise otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kaçan saldırganın eşkalini belirlemek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyen polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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