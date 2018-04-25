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Gaspçı Dehşeti! Aracını Vermek İstemeyince Bıçaklanarak Öldürüldü
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Gaspçı dehşeti! Aracını vermek istemeyince bıçaklanarak öldürüldü

GASPÇI DEHŞETİ! ARACINI VERMEK İSTEMEYİNCE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Fatih'te park ettiği otomobilini gasbetmeye çalışan saldırgan tarafından göğsünden bıçaklanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 25 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Gaspçı Dehşeti! Aracını Vermek İstemeyince Bıçaklanarak Öldürüldü(6/10)2

İstanbul Fatih, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Eren (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesildi. Bu sırada aracını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kaçan saldırganın eşkalini belirlemek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyen polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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