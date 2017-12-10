GATTUSO, HAKAN ÇALHANOĞLU HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİ YALANLADI
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso, Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu'nu kadroda düşünmediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Ligin 16. haftasında yarın karşılaşacakları Bologna maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Gattuso, milli futbolcu Çalhanoğlu ile Portekizli forvet Silva'nın takımdan gönderileceği haberlerine tepki gösterdi.
"BENİM GÖREVİM HER OYUNCUYU KAZANMAK"
Bu haberlerin doğru olmadığını ifade eden Gattuso, "Andre Silva ve Hakan Çalhanoğlu'nun gitmeleri gerektiği yönünde bir şey söylemedim. Bunlar yanlış. Benim görevim her oyuncumu en iyi form düzeyine taşımak ve onlardan maksimum yararlanmak." dedi.
Milan'ın başına geçtiğinden bu yana çıktığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan genç teknik adam, yönetimin kendisinin arkasında olduğunu belirterek, daha rahat bir şekilde çalışmak için galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.
"OYUNCULARDAN BEKLENTİM, HIRS VE İSTEĞİ GÖRMEK"
Gattuso, Bologna maçına ilişkin, "Benim oyuncularımdan beklentim, hırs ve isteği görmek. Bu maçın öneminin farkındayız. Futbolda zor anlar, iyi gitmeyen dönemler olur ama benim isteğim ilk tokatta yıkılmayan, buna kuvvetle tepki veren bir takım olmak." diye konuştu.
Bologna ile yarın evinde karşılaşacak kırmızı-siyahlı takım, Serie A'da 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 8. sırada bulunuyor. Milan, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Rijeka'ya 2-0 yenilmişti.
Kaynak: haberinburada
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