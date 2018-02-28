GAZETECİ AHMET ALTAN'A CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN HAPİS CEZASI
Son dakika! Gazeteci Ahmet Altan'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi.
Gazeteci Ahmet Altan, bir internet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından 5 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan Ahmet Altan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık Altan'ın avukatları da hazır bulundu.
"İFADELERİMİ KENDİM SEÇERİM"
Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Altan, yazar olarak yazılarını ve ifadelerini kendisinin seçeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Sur Mahallesi'nde (Diyarbakır) 13-14 yaşındaki askerle çatışan Kürt çocuklarına 'çocuk' dediğim için yargılıyorsunuz. Çocuklara çocuk diyemezmişim. 'Biz onlara çocuk demiyoruz, sen de demeyeceksin.' diyorsunuz. Sizin ne dediğiniz beni ilgilendirmiyor, ne diyeceğimi size soracak değilim. Onlar çocuktu, birçoğu da öldü. Çocuklara 'çocuk' dediğim için beni yargılayacağınıza 'Neden bu ülkede çocuklar ölüyor?' diye kendinize sorun. Çocuklara çocuk demek, suç değildir, çocukların öldürüldüğü bir ülke yaratmak suçtur. Birkaç oy fazla alabilmek için oradan oraya savrulan siyasilerin yanında yer almadığım için mi yargılayacaksınız?"
Kaynak: haberinburada
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