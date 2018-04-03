GAZETECİ HASAN CEMAL'E TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN 1,5 YIL HAPİS CEZASI
"Çekilme Günlüğü" yazı dizisinde örgüt propagandası yaptığı için yargılanıp beraat eden ancak beraat kararının bozulmasıyla yeniden yargılanan Cemal, 1,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayımlanan "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden ancak istinaf mahkemesi tarafından hakkındaki beraat kararı bozulmasıyla yeniden yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 1 yıl 6 ay hapis 22 gün cezasına çaptırıldı. Mahkeme, Hasan Cemal hakkındaki cezanın da ertelenmesine hükmetti.
CEMAL DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal katılmazken; avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Savcı Halil İbrahim Kuş, geçen celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz de müvekkilinin beraatını talep etti.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK"TAN CEZA VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanığın "Silahlı terör örgütü propagandası yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezası verdi. Suçun yayın yoluyla işlemesi ve kasıt altında birçok kez işlemiş olması sebebiyle cezayı 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çıkardı. Ancak verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak ceza 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına indirildi.
CEZA ERTELENDİ
Heyet, sanık Cemal'in daha önce İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı olayla ilgili 1 yıl 3 ay hapis cezası almış olduğunun dikkate alarak ceza infazının 3 ay 22 gün hapis cezası üzerinden yapılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanık Hasan Cemal'in cezasının ertelenmesine hükmetti. Sanık Cemal hakkında 1 yıl da denetim süresi belirlendi.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BERAAT KARARINI BOZMUŞTU
Gazeteci Hasan Cemal, "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp beraat etmiş; ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Ekim 2017'de bu kararı bozmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına En Üst Sınırdan Hapis!
- Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı
- Tekne Batarken Yüzerek Kurtulan Öğrenciler Yaşadıkları Korku Anları Anlattı
- Mobese'ler Bu Sefer Suçu Değil Azmin Öyküsünü Kaydetti
- 68 Bin Dolarlık Soygun Kamerada! Camı Patlatıp Çantayı Kapıp Kaçtılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar