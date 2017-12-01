Gazeteci Nevzat Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akrabaları ile ilgili açıkladığı belgelerle ilgili yeni bir iddiada bulundu.

SİTEDEN Mİ İNDİRİLDİ?

CHP konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyip belgeleri bir kez daha verdi. Gazeteci Nevzat Çiçek ise o belgelerin bundan 6 ay önce 21 Mayıs 2017 tarihinde bir internet sitesi üzerinden yayınlandığını söyledi. Belgeler için sitede link de verilmiş ve indirilebileceği vurgulanmış.

NEVZAT ÇİÇEK'İN İŞARET ETTİĞİ SİTE TÜRKÇE'Yİ KALDIRDI, IP NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ

Nevzat Çiçek twitter hesabından belgelerin orjinal kaynağı ile ilgili şunları anlattı:

"theblacksea adlı internet sitesi 21 Mayıs 2017 tarihinde hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de sayın Bülent Tezcan'ın iddia ettiği meseleleri gündeme getiriyor. Belgeleri indirmek için de site altında link veriyor. CNN Türk yayınında bu siteyi anlatınca, site bu sabah Türkçe'yi kaldırdı, IP numarasını değiştirdi ve Türkçe olan haberleri sildi.

Sayın Bülent Tezcan'ın dile getirdiği şirketin hala sitede bir kısmı duran Türkçe kısmından da anlaşıldığı üzere Bumerz olduğu zaten belli... Söz konusu link duruyor.

OPERASYON KUŞKUSU

Şimdi temel soruları şöyle sıralamak mümkün:

1- Bana göre Zarrap davası nedeniyle zamanlama meselesi sıkıntılı... Bu CHP yönetiminin ve sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi taktiri... Ancak bu site daha önce faaliyete sokulduğu için açıkçası bende operasyon kuşkusu uyandırıyor.

2- Söz konusu iddiaların tarihleri eski olduğu için hala bu tip belgelerin depolandığını ve halen operasyon amaçlı kullanıldığını görüyoruz... Bu nedenle bu tip belge işlerinde çok çok dikkatli olmak lazım."

Kaynak: haberinburada