Gazeteciler Ve Sanatçılar, Ordu'nun Tanıtımı İçin Bir Araya Geliyor
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Gazeteciler ve Sanatçılar, Ordu'nun Tanıtımı İçin Bir Araya Geliyor

GAZETECİLER VE SANATÇILAR, ORDU'NUN TANITIMI İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Ordu Kültür ve Medya Kurultayı 3-5 Mayıs Tarihleri arasında Ordu'da yapılacak.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Gazeteciler Ve Sanatçılar, Ordu'nun Tanıtımı İçin Bir Araya Geliyor(7/10)3

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Ordu Kültür ve Medya Kurultayı 3-5 Mayıs Tarihleri arasında Ordu'da yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un destekleriyle gerçekleşecek kurultayda bir birinden ünlü ulusal ve yerel gazeteciler yer alacak.

"BÖLGEMİZİN İNCİSİNİ TÜM TÜRKİYE'YE TANITACAĞIZ"

Bu kurultaya film yapımcıları, sinema oyuncuları ve ünlü yönetmenlerde katılacak. 81 ilden 110 yerel gazeteci Orduya gelerek Ordunun tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Karadeniz Bölgemizin İncisini yerel ve ulusal gazetecilerle tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Ülkemizin en güzel illerinden birisi olan Ordu ilimizin kültürel değerleri ve turizm değerleri tanıtılacak. Bu programa ünlü gazeteciler ve sanat dünyasından önemli isimler katılacak" diye konuştu.

Kurultaya katılacak bazı isimler şöyle;

Bülent Aydemir- Haber Türk Gazetesi Ankara Temsilcisi

Mehmet Acet- Kanal 7 Ankara Temsilcisi

Hadi Özışık- İnternet Haber Genel Yayın Yönetmeni

Deniz Zeyrek- Hürriyet Gazetesi Yazarı

Sedat Bozkurt- Fox Tv Ankara Temsilcisi

Hacı Yakışıklı- Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi

Fatih Atik- ATV Ankara Haber Koordinatörü

Hasan Öztürk- Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni

Bayram Zilan- Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi

Ekrem Kızıltaş- Takvim Gazetesi Yazarı

Yusuf Ziya Cömert- Karar Gazetesi Ankara Temsilcisi

İbrahim Erdoğan- Haber7 Genel Yayın Yönetmeni

Serra Timur- Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni

Rahim Er- Türkiye Gazetesi Yazarı

Aynı zamanda Osman Sınav, Birol Güven, Mesut Uçakan ve usta Yeşilçam oyuncularının yanı sıra ünlü dizi oyuncuları da katılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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