GAZETECİYİ ÖLDÜRÜP PARÇALARINA AYIRAN ÜNLÜ MUCİTİN CEZASI BELLİ OLDU
İsveçli gazeteci Kim Wall'un ölümüne ilişkin davada, Danimarkalı mucit Peter Madsen cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall'u kendi inşa ettiği denizaltısında öldürmekten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da görülen davada karar açıklanırken, Madsen'ın hareketsizce durduğu bildirildi.
CESEDİ PARÇALARA AYIRMIŞ
Mahkeme, Madsen'ın "işlediği suçun kanıtlarını gizlemek için cesedi parçalara ayırdığı" sonucuna vardı.
47 yaşındaki Madsen, 30 yaşındaki gazeteci Wall'un bedenini parçalara ayırdığını ve denize attığını kabul ediyor ancak bilerek öldürdüğünü reddediyor.
İFADESİNİ DEFALARCA DEĞİŞTİRDİ
Madsen tutuklanmasının ardından olaya ilişkin ifadesini birçok kez değiştirdi.
Madsen, denizaltı batarken güvertede olduğu sırada Wall'un teknik bir arızadan dolayı denizaltıyı dolduran gazlardan etkilenerek öldüğünü söylemiş, sonra ifadesini değiştirip Wall'un kafasını denizaltının kapağına çarparak öldüğünü iddia etmişti.
NE OLMUŞTU?
İsveçli gazeteci Kim Wall, 10 Ağustos 2017'de haber yapmak için mucit Madsen'ın denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da denizde bulunmuştu.
Wall'un uzuvlarından ayrılmış gövdesi bir bisiklet sürücüsü tarafından 21 Ağustos'ta fark edilmişti. Ancak ağırlık yüklü torbaların içindeki başı, kolları ve kıyafetleri dalgıç polisler tarafından Ekim ayına kadar bulunamamıştı.
Savcılar yaptıkları soruşturmayla Madsen'ın Wall'ı ya boğarak ya da boğazını keserek öldürdüğü sonucuna varmışlardı.
"PSİKOPATİK EĞİLİMLERİ VAR"
Geçen ay görülmeye başlayan davada savcılar, Madsen'ın bilgisayarında kadınların işkence gördüğü ve uzuvlarının kesildiği videolar bulmalarının ardından "psikopatik eğilimlerinin olduğunu" söylemişlerdi.
MADSEN KİMDİR?
Peter Madsen, Olay gecesi batan UC3 Nautilus denizaltısının tasarımcısı ve kaptanıydı.
Hakkındaki bazı haberlerde Madsen'den "hobi mühendisi" olarak bahsediliyor. Madsen'in eğitimi ve geçmişine dair net bir bilgi bulunmuyor.
Madsen denizaltının yapımını kamusal fonlama ile 2008 yılında tamamlamıştı. Dizel ve elektrik motoru bulunan denizaltı yaklaşık 18 metre uzunluğundaydı. Madsen son olarak roket projeleri üstüne çalışıyordu.
Kaynak: haberinburada
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