Üniversitelerin bölünmesini öngören tasarıya karşı, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği protestoda güvenlik görevlileri ile öğrenciler kavga etti. Eylem sırasında havaya ateş açılması paniğe neden oldu.

Üniversitelerin bölünmesini öngören tasarıya karşı, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği protesto sırasında kimliği belirlenemeyen kişilerce havaya ateş açıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE ÖĞRENCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Çok sayıda öğrencinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla tasarıya karşı eylem yapıldı. Eylemin sonlandırılmasını isteyen grupla, özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

ATEŞ AÇILDI, ÖĞRENCİLER KAÇIŞTI

Tartışmanın büyümesinin ardından kimliği belirsiz kişiler havaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından yüzlerce öğrenci dağıldı. Öğrenciler sosyal medya üzerinden tepkilerini ortaya koyarken, yaptıkları eylemin olaysız gerçekleştiğini ve kimliği belirsiz kişilerin eylemi provoke etmek için harekete geçtiğini ifade etti.

20 ÜNİVERSİTE KURULACAK

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve tarihi üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısı, öğrencilerin ve hocaların tepkilerine rağmen Meclis Milli Eğitim Komisyonu'ndan dün geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.

Kaynak: haberinburada