GAZİANTEP-NİZİP KARAYOLUNDA KAZA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI
Gaziantep'te bir kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Plaka ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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