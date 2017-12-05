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Gaziantep-Nizip Karayolunda Kaza: 5 Ölü, 3 Yaralı

GAZİANTEP-NİZİP KARAYOLUNDA KAZA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI

Gaziantep'te bir kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Gaziantep-Nizip Karayolunda Kaza: 5 Ölü, 3 Yaralı(7/10)3

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Plaka ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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