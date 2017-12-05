Gaziantep'te bir kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Gaziantep-Nizip karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Plaka ve sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: haberinburada