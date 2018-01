Gaziantep hem ekonomisi hem de futboluyla yıllardır Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri. Şehrin önde gelen işadamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonrası, Gaziantep'in, ekonomik anlamda yeniden zirveye adım adım yaklaştığını öğreniyoruz. Ancak işin futbol tarafı pek de o kadar umut vermiyor. Bir dönem Cenk Tosun'dan Olcan Adın'a Tabata'dan İsmail Köybaşı'na kadar Süper Lig'in en sükseli oyuncu satışlarını yapan Gaziantepspor, bugün komada yaşam mücadelesi veriyor. Başkan Huzeyfe Durmaz önce kulübü kapatacaklarını açıkladı, ardından da önceki gün Gaziantepspor'a destek mitingi yaptı. Ancak ilk izlenimlere göre iş dünyasından beklediği ilgiyi göreceğe benzemiyor. Rodrigo Tabata'nın (solda) 8 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transferi yıllarca konuşulmuştu. Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun (sağda) da Gaziantep'ten transfer olmuştu. LİGDEN DÜŞEN TOPARLANAMIYOR Gaziantepspor bu sezon 1. Lig'de 17 maçta sadece 4 puan toplayarak -31 averajla son sıraya demir attı. Nedeni ekonomik darboğaz. Üstelik kulüp geçen sezon küme düşerken 34.2 milyon TL havuz geliri elde etmiş. Başkan Huzeyfe Durmaz, kulübün borcunun toplam 113 milyon TL olduğunu söylüyor. Eski yönetimin ise vergi hariç kulübü 69 milyon TL borçla devrettiği belirtiliyor. Bu rakama rağmen Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birinin kapanma noktasına gelmesi gerçekten üzücü. Ancak Gaziantepspor bu konuda yalnız değil. Mersin İdman Yurdu, Orduspor, Eskişehirspor, Manisaspor, Kayseri Erciyesspor gibi örnekler ilk akla gelenler. Örneklerden de görüleceği gibi Süper Lig'den düşen kulüplerin birçoğu önemli bir gelirden olduğu için ekonomik darboğaza düşüyor ve uzun süre kendini toparlayamıyor. ÇARE PARAŞÜT ÖDEME ARTIŞINDA Avrupa'nın önemli liglerinde küme düşen kulüplerin 'paraşüt ödeme' sistemiyle ekonomik krizden kurtulması sağlanıyor. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya gibi ülkelerde küme düşen kulüplere ligine göre 10 ile 100 milyon Euro arası 'paraşüt ödeme' yapılıyor. Böylece geliri sert düşecek kulüplere devam eden sözleşmeleri ve borçlarından dolayı bir anlamda nefes veriliyor. Türkiye'de ise paraşüt ödeme için geçen yıldan bu yana ödenen rakam sadece 1 milyon Euro. Her ne kadar iyi niyetli olsa da bu rakam devam eden yüksek sözleşmeleri ve borçları olan kulüpler için yetersiz kalıyor ve Avrupa örneklerindeki işlevini yerine getiremiyor. Hal böyle olunca da tıpkı Antep, Mersin, Ordu örneklerinde olduğu gibi ligden düşen kulüpler bir alt ligde de tutunamıyor. 'ŞEHRİN İHRACATI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR' Kendisi de Gaziantepli olan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat açısından şehrin performansının her geçen gün arttığını söyledi. Irak ve Suriye'deki DEAŞ işgaline rağmen özellikle 2017 rakamlarında Gaziantep'in ihracatında artış olduğunu belirten Büyükekşi, "Irak'a yapılan ihracatın üçte birini yapan bir şehir. Bu yıl rakamların daha da artmasını bekliyoruz " dedi. 'GEÇEN YIL BÜYÜDÜK 2018'DEN UMUTLUYUZ' Şehrin köklü şirketlerinden Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak ise geçtiğimiz birkaç yılda dönem dönem durgunluklar olsa da özellikle 2017 yılında şehrin ekonomisinin büyüdüğünü söylüyor. Kendi şirketlerinin de yüzde 10 büyüdüğünü kaydeden Çakmak, "Gaziantep'te ihracat ve istihdam katlanarak arttı. 2018 yılından daha da umutluyuz" diyor. "ZİYARETÇİ SAYILARI VE CİROLAR ARTIYOR" Gaziantep'in en büyük alışveriş merkezi Prime Mall'ın sahibi Prime Development CEO'su Artuğ Çetin de sınırda yaşananların doğal olarak bölgeye de yansıdığını hatırlatarak, "Ancak Gaziantep, tüm bu yaşananlara rağmen bu sıkıntılı süreci en iyi atlatan şehir diyebiliriz. Bu dönemde şehrin ticaret hacmindeki büyüme, alışveriş merkezimizin ziyaretçi sayıları ve cirolarındaki artış, şehrin ekonomisinin olumluya gittiğinin önemli göstergeleri" dedi. 35 MİLYONA RAĞMEN BATIYORLAR Kulüplerin mali olarak batma noktasına gelmesinde en önemli pay kuşkusuz ekonomik anlamda kötü yönetilmelerinde. Kulüp yöneticilerinin harcamalar üzerinde herhangi bir yasal sorumluluğunun olmaması, hatırı sayılır bütçelere rağmen kulüpleri batmanın eşiğine getiriyor. Örneğin, geçen sezon küme düşmesine rağmen Gaziantepspor'un sadece havuz geliri 34.2 milyon TL düzeyindeydi. Bu kadar önemli bütçenin yönetilememesi ise ayrıca izaha muhtaç bir durum. DÖRT BÜYÜKLERE MİLYONLARCA EURO'LUK FUTBOLCU SATTI TÜRKİYE İHRACATININ YÜZDE 4.4'ÜNÜ YAPIYOR Suriye ve Irak'taki savaş nedeniyle sınır ticaretinin durma noktasına gelmesi ve artan göç ile birkaç dönem eski parlak günlerinden uzak kalan ve sıkıntılar yaşayan Gaziantep, işadamlarının verdiği bilgiye göre ekonomik olarak yeniden zirveye doğru gidiyor. Bu durum şehrin ekonomik rakamlarında da kendini hissettiriyor. 2017 yılında Gaziantep'in ihracatı 6.6 milyar dolara dayanmış. Bu da Türkiye ihracatının yüzde 4.4'ü demek. Antep bu rakamla en fazla ihracat yapan 6'ncı şehir.

Kaynak: haberinburada