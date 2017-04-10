GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI METE KALKAVAN'IN
Ligde 12 Nisan Çarşamba günü Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 18. hafta erteleme maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak 18. hafta erteleme maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
kaynak:sabah
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