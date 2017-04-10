Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

gaziantepspor - gençlerbirliği maçı mete kalkavan'ın

GAZİANTEPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI METE KALKAVAN'IN

Ligde 12 Nisan Çarşamba günü Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 18. hafta erteleme maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Tarih : 10 Nisan 2017, 15:14
Puan Ver : Gaziantepspor - Gençlerbirliği Maçı Mete Kalkavan'ın(6/10)5


Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak 18. hafta erteleme maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Gaziantepspor  -  Gençlerbirliği  Maçı  Mete  Kalkavan  In    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER