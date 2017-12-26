Gaziantepspor'da Teknik Direktör Faik Demir'in görevine somn verildi.

"AYRILMANIN E UYGUN YOL OLDUĞUNA KARAR VERİLMİŞTİR"

Gaziantepspor Kulubü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktör Faik Demir ile yaptığı görüşme sonucunda, her iki tarafın menfaatleri açısından gelinen noktada ayrılmanın en uygun yol olduğuna karar verilmiştir. Sayın Faik Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kulübümüze vermiş oldukları emek ve mesaiden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

FAİK DEMİR'İN YERİNE VEDAT ÖZSOYLU GETİRİLDİ

Açıklamada, kulüp yönetiminin aldığı karar ile Demir'den boşalan teknik direktörlük görevine Vedat Özsoylu'nun getirildiği belirtilerek, Özsoylu ve ekibine yeni görevinde başarı temennisi de yer aldı.

Kaynak: haberinburada