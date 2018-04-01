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Gaziantepspor'un Ardından Manisaspor'un Da Küme Düşmesi Kesinleşti

Gaziantepspor'un Ardından Manisaspor'un da Küme Düşmesi Kesinleşti

GAZİANTEPSPOR'UN ARDINDAN MANİSASPOR'UN DA KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Elazığspor'a 8-1 kaybeden Manisaspor, Gaziantepspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Tarih : 01 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Gaziantepspor'un Ardından Manisaspor'un Da Küme Düşmesi Kesinleşti(9/10)5

Spor Toto 1. Ligde 29. hafta mücadelesinde Hüseyin Kalpar'ın takımı Elazığspor ile Aytekin Viduşlu'nun takımı Manisaspor kozlarını paylaştı.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Elazığspor 8-1'lik skorla kazandı. Elazığspor'un gollerini 7. ve 90. dakikalarda Tom, 15, 60 ve 87. dakikalarda Muhammed İldiz, 51'de Mehmet Yiğit, 72'de Lamine Diarra ve 78'de Sezgin Coşkun kaydetti. Manisaspor'un tek golünü 43. dakikada Kağan Bağış attı.

Alınan bu sonucun ardından Elazığspor puanını 44 yaparken, Manisaspor 15 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düştü. Gaziantepspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldular

Ligin bir sonraki haftasında Elazığspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Manisaspor deplasmanda Adana Demir ile karşılaşacak

PROTESTO ETTİLER

Sıkıntılı günler geçiren Grand Medical Manisasporlu futbolcular, Tetiş Yapı Elazığspor maçının santrasıyla birlikte hareketsiz durarak yaşadıkları durumu protesto etti.

Manisasporlu oyuncular, maç öncesinde Elazığsporlu futbolcularla bir konuşma yaptı ve bunun sonrasında ev sahibi ekip Elazığsporlu futbolcular da kendi sahasında top çevirdi.

Elazığ taraftarı ise takımları top çevirirken, tezahüratlarla Manisalı oyunculara destek verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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