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Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 102 Çuval Patlayıcı Ve Onlarca Silah Ele Geçirildi
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GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 102 ÇUVAL PATLAYICI VE ONLARCA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ


Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 102 Çuval Patlayıcı ve Onlarca Silah Ele Geçirildi
Tarih : 03 Ağustos 2017, 23:10
Puan Ver : Gaziantep'te Deaş Operasyonu: 102 Çuval Patlayıcı Ve Onlarca Silah Ele Geçirildi(9/10)5

Gaziantep polisi DEAŞ'a darbe vurdu. Önce bir depoya sonra da gözaltına alınanların ev ve işyerlerine operasyon yapıldı. Baskınlarda çok miktarda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ'IN DEPOSUNDAN 102 ÇUVAL AMONYUM NİTRAT ÇIKTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik istihbari çalışmalar neticesinde Kayaönü Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirlenen bir depoya yapılan operasyon sonucu patlayıcı yapımında kullanılan 102 çuval içerisinde 5 bin 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

DEAŞ'LILARIN EV VE İŞYERLERİNDEN CEPHANELİK FIŞKIRDI

6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin ikamet, iş yerleri, depo ve üst aramalarında ayrıca 10 adet uzun namlulu silah bu silahlara ait 35 adet şarjör, 2 bin 370 adet dolu fişek, 3 adet tabanca, bu tabancaya ait 7 adet şarjör ve 382 adet dolu fişek, 2 adet av tüfeği ve 1 adet pala, 39 bin 705 TL ve 15 bin 870) USD, toplamda 163 bin TL tutarında farklı kişiler adına tanzim edilmiş senetler, 40 bin 500 TL tutarında çekler, 2 koçan boş çek defteri ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

6 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün yayın organları tarafından çıkartılan ve toplatma kararı bulunan 4 adet kitap da bulundu. Gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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