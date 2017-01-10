GAZİANTEP'TE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE ÇATIŞMA
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışması sürüyor. Bölgeye ambulanslar sevkedildi.
Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin 3 kişi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerine saldıran teröristlerden birinin öldürüldüğü birinin de yaralı olarak şu anda Emniyet Müdürlüğü önünde yattığı iddia edilirken bir diğerinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Emineyet'e saldıranlardan 1 teröristin canlı bomba saldırısı düzenlemeye çalıştığı öne sürüldü.
kaynak:milliyet
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