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Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Önünde Çatışma
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GAZİANTEP'TE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE ÇATIŞMA


GAZİANTEP'TE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE ÇATIŞMA
Tarih : 10 Ocak 2017, 15:37
Puan Ver : Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Önünde Çatışma(9/10)7


 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışması sürüyor. Bölgeye ambulanslar sevkedildi.



Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran teröristlerin 3 kişi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerine saldıran  teröristlerden birinin öldürüldüğü birinin de yaralı olarak şu anda Emniyet Müdürlüğü önünde yattığı iddia edilirken bir diğerinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.



Emineyet'e saldıranlardan 1 teröristin canlı bomba saldırısı düzenlemeye çalıştığı öne sürüldü.



 



kaynak:milliyet








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