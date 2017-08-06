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GAZİANTEP'TE OTOGAR ÇÖPLÜĞÜNDEN ROKETATAR VE BOMBA ÇIKTI


Gaziantep'te Otogar Çöplüğünden Roketatar ve Bomba Çıktı
Tarih : 06 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Gaziantep'te Otogar Çöplüğünden Roketatar Ve Bomba Çıktı(8/10)4

Gaziantep otogarında hareketli saatler yaşandı. Peronlardaki çöp kutularından birinde bulunan kullanılmış mühimmat, sırrını koruyor.

ÇÖP KUTUSUNDA ROKET VE MERMİYE BENZEYEN CİSİMLER BULUNDU

Olay, öğleden sonra Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Terminalde çalışan bir kişi ilçelere yolcu taşıyan minibüslerin bulunduğu alandaki çöp kutusunda roket ve mermiye benzer cisimler gördü.

EKİPLER ÇÖPTEKİ MÜHİMMATI TESPİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alarak terminale girişleri yasakladı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafet giyerek yaptığı incelemesinde 1 patlamamış bomba atar tüfeğine ait mühimmat, 1 roket mermisi motoru(roketatar) ve 6 boş uçaksavar mermisi kovanı buldu.

TERMİNAL ÇEVRESİNDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Mühimmatlar yapılan incelemenin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Asker sevkiyatı nedeniyle yoğunluk yaşandığı için, polis terminal çevresindeki araçlarda da incelemelerde bulundu.

Polis, mühimmatları çöpe kim ya da kimlerin attığını bulmak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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