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GAZİANTEP'TE PATLAMA: YARALILAR VAR


GAZİANTEP'TE PATLAMA: YARALILAR VAR
Tarih : 08 Temmuz 2017, 09:57
Puan Ver : Gaziantep'te Patlama: Yaralılar Var(8/10)9


 Binanın giriş kapısının yerinden söküldüğü patlamada dumandan etkilenen 10 kişi ile yaralanan 1 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.



Olay, saat 22.30 sıralarında Gazikent Mahallesi'ndeki Amaç Yapı Kooperatifi 29'uncu blokta meydana geldi.ÿ5 katlı binanınÿgirişindeki panoda 2 elektrikli bisiklet şarj edilirken patlama oldu.



Patlamayla birlikte binanın giriş kapısı yerinden sökülürken, alev alan elektrikli bisikletler yanmaya başladı.ÿPatlamaÿsonrasında çıkan yangında, koridor ile zemindeki dairelerde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi ise el ve ayaklarından yaralandı.



 



 



kaynak:milliyet








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