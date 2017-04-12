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gaziantep'te pkk operasyonu: 11 gözaltı

GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Gaziantep'te polisin terör örgütü PKK'ya yönelik insansız hava aracı desteğiyle düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 17:04
Puan Ver : Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı(6/10)4


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına kentte faaliyette bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Çalışma sonunda terör örgütü yandaşlarının isim ve adreslerini saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon için düğmeye bastı.



İnsansız hava aracı kullanılan, özel harekatçıların da katılımıyla düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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