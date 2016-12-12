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gaziantep'te pkk/kck operasyonu 36 gözaltı

GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONU 36 GÖZALTI

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP ve DBP Eş Başkanlarının da aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 13:03
Puan Ver : Gaziantep'te Pkk/Kck Operasyonu 36 Gözaltı(8/10)5


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde şafak vakti operasyon başlatıldı. Ekipler tarafından belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.



Özel hareket polislerinin de zırhlı araçlarla katıldığı operasyonda HDP İl Eş Başkanı Güler Erat, DBP İl Eş Başkanları Mehmet Özkan ve Gülsüm Demir, DBP Şehitkamil İlçe Eş Başkanları Tahir Altuğ ve Sultan Çelik'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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