GAZİŞEHİR GAZİANTEP, BOLUSPOR'U SON DAKİKA GOLÜYLE GEÇTİ!
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep evinde Boluspor'u Pierre Webo'nun 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları heyecanı başladı. Günün ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u nefesleri kesen maçta 4-3 mağlup etti. Gazişehir Gaziantep ise, Boluspor'u, 90+5'nci dakikada Webo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve avantajı kaptı.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP 90+5'TE WEBO'NUN GOLÜYLE KAZANDI
Ev sahibinde teknik direktör Erkan Sözeri, 82. dakikada Pierre Webo'yu oyuna aldı. Maçın son dakikaları oynanırken ceza sahasının sağ çaprazından Segbefia'nın ortasına iyi yükselen Webo, rakip fileleri havalandırdı ve Gazişehir Gaziantep'i 1-0 öne geçirdi.
RÖVANŞ MAÇI 15 MAYIS SALI GÜNÜ OYNANACAK
Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi Gazişehir Gaziantep, maçı 1-0 kazanmayı başardı. Mücadelenin rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak.
Kaynak: haberinburada
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