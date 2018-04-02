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Gazişehir Gaziantep, gözünü Süper Lige dikti

GAZİŞEHİR GAZİANTEP, GÖZÜNÜ SÜPER LİGE DİKTİ

Spor Toto 1. Ligde Gazişehir Gaziantep, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Gazişehir Gaziantep, Gözünü Süper Lige Dikti(10/10)6

Spor Toto 1. Ligin 29. haftasında Gazişehir Gaziantep ile Adana Demirspor, Gaziantep Arena'da karşı karşıya geldi. Zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.

GOL ÖZGÜRCAN ÖZCAN'DAN GELDİ

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren tek gol, 78. dakikada penaltıdan Özgürcan Özcan attı.

Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep, puanını 50'ye çıkartıp 4. sıraya yükseldi. Üst üste 2. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 34 puanla 13. sıraya geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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