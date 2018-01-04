İngiliz Duyurdu: Turistler, Türkiye'ye Geri Dönüyor
Estetik Ameliyat Ücretleri Bitcoin'le Ödenebilecek
Ronaldo Zam İstiyor: En Yüksek Ücret, En İyiye Ödenir
Abdullah Avcı'dan Olay İtiraf: Oğlum Arda'yı İstiyor
Leicester City'den Beşiktaş'a Kötü Haber Geldi
Aselsan, Bmc İle 77 Milyon Euroluk Anlaşma İmzaladı
Gazprom, Türkiye'ye Doğal Gaz İhracatında Rekor Kırdı
Çin, 2,1 Milyar Dolar Maliyetle Yapay Zeka Teknoparkı Kurdu
Trabzonspor'un Yıldızına Arjantin Ekibi Talip Oldu
Milli Takım Defteri Tamamen Kapandı
Ankara'da 2018'de Ulaşıma Zam Yapılmayacak
Google, Intel'in Ürettiği Çiplerde Güvenlik Açığı Buldu
Şenol Güneş'ten Cenk'in Ayrılığına İlk Yorum Geldi
Ethereum 950 Doları Aşarak Rekor Kırdı
Yıldırım Demirören: Gelecek Sezon Video Hakem Sistemine Geçeceğiz
2017'de Yeni Kimlik Kartı Alanların Sayısı 16 Milyona Yaklaştı
Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Oldu
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Takımdan Ayrıldığını Kap'a Bildirdi
Bitcoin Fiyatındaki Yükselişin Arkasından Peter Thiel Çıktı
Dört Büyükler Borç Batağına Saplandı

Gazprom, Türkiye'ye Doğal Gaz İhracatında Rekor Kırdı

GAZPROM, TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ İHRACATINDA REKOR KIRDI

Rus enerji şirketi Gazprom, 2017'de Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederek rekor kırdı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Gazprom, Türkiye'ye Doğal Gaz İhracatında Rekor Kırdı(10/10)6

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller, "Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik" dedi.

"TÜRKAKIM PROJESİNDE 700 KM'LİK İNŞAAT TAMAMLANDI"

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz projesinde iki hattın 700 kilometrelik bölümünün inşatının tamamlandığını belirtti. Böylelikle TürkAkım projesinin deniz kısmına yönelik inşaatta yüzde 38'lik kısmın tamamlandığını ifade eden Miller, projenin aktif bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

EN YÜKSEK SEVİYE

Miller, "Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Bu seviye, Türkiye ile doğalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metreküp daha yüksek." ifadesini kullandı.

TürkAkım'ın güzergahında olması planlanan Macaristan'a ihraç edilen doğalgazın da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artarak 6,9 milyar metreküpe yükseldiğine dikkati çeken Miller, geçen yıl Bulgaristan'a 3,3 milyar metreküp, Yunanistan'a 2,9 milyar metreküp ve Sırbistan'a da 2,1 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gazprom  Türkiye  Ye  Doğal  Gaz  İhracatında  Rekor  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER