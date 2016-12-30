GAZPROM'DAN FLAŞ TÜRK AKIMI AÇIKLAMASI!
Gazprom CEO'su Alexei Miller, "Türk Akım`da Karadeniz`in altına borular 2017`nin ikinci yarısında döşenecek" dedi.
Gazprom CEO'su Alexei Miller, "Türk Akım`da Karadeniz`in altına borular 2017`nin ikinci yarısında döşenecek" dedi.
Rus doğal gaz devi Gazprom'un CEO'su Alexei Miller, Türk Akım doğal gaz boru hattı projesi çerçevesinde Karadeniz'in altına boru döşeme çalışmalarına 2017 yılının ikinci yarısında başlayacaklarını bildirdi.
Miller yaptığı açıklamada, "Türk Akım için gerekli izin ve onaylar alındı. Rusya sınırları içindeki inşaat çalışmalarını tamamen bitirdik. 2017'nin ikinci yarısında Karadeniz'e boruları döşemeye başlayacağız" diye konuştu.
Türk Akım'ın 910 kilometrelik bölümü Karadeniz'in altında, 180 kilometrelik bölümü ise Türkiye sınırları içinde olacak. Boru hattı için 11,4 milyar euro yatırım yapılacak.
kaynak:sabah
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