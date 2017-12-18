GAZPROM'UN TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ İHRACATI REKOR KIRDI
Rus doğal gaz devi Gazprom'un 1 Ocak-15 Aralık döneminde Türkiye'ye ihracatı, yüzde 18,8 artışla 27,6 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşerek rekor kırdı.
Rus doğal gaz devi Gazprom'un ihracatı, 1 Ocak-15 Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 184,2 milyar metreküp oldu. Aynı dönemde Türkiye'ye ihracat ise yüzde 18,8 artışla 27,6 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşerek rekor kırdı. Bundan önceki rekor 2014 yılında 27,3 milyar metreküple kırılmıştı.
TÜRKİYE İKİNCİ BÜYÜK PAZAR
Türkiye, Gazprom'un ikinci büyük ihracat pazarı konumunda bulunuyor. Bu dönemde Yunanistan'a ihracat yüzde 10,1, Macaristan'a ihracat yüzde 22, Sırbistan'a ihracat yüzde 23,5 ve Bulgaristan'a ihracat yüzde 5,7 arttı.
1 Ocak-15 Aralık döneminde Gazprom'un doğal gaz üretimi de yüzde 13,4 artışla 447,9 milyar metreküp olarak gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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