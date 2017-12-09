GAZZE ŞEHİDİNE, YAKINLARINDAN SON VEDA! SIRAYLA GELİP ALNINDAN ÖPTÜLER
Gazze'de İsrail polisinin kurşunlarıyla can veren Filistinli gencin cenazesi başına gelen yakınları, alnından öprek şehide son kez veda etti.
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Filistin'de cuma namazı sonrası protesto gösterileri başladı.
1 FİLİSTİNLİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Gazze'deki protesto gösterilerinde İsrail polisi gerçek mermi kullandı. İsrail polisinin kurşunlarına hedef olan 1 Filistinli genç, yaşamını yitirdi.
YAKINLARI ALNINI ÖPÜP VEDA ETTİ
İsminin Mahmud el-Mısri olduğu öğrenilen gencin cenazesi morga kaldırıldı. Morga gelen yakınları sırayla alnından öptükleri El Masri'ye veda etti.
Kaynak: haberinburada
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