GAZZE'DE 'İSRAİL AJANI' 3 KİŞİ İDAM EDİLDİ!
Gazze'de İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan 3 kişinin idam edildiği belirtildi
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 3 kişinin idam edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki askeri mahkemenin, İsrail adına casusluk yaptığı ve vatana ihanet suçlamasıyla 3 kişi hakkında idam cezası verdiği ve istinaf mahkemesinin ise kararı onayladığı belirtildi.
Açıklamada, Filistin anayasasındaki ilgili maddeye binaen idam kararının alındığı belirtilerek, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hakkının yerine getirilmesi ve toplumun güvenliğinin sağlanması için işgal güçleri adına casusluk yapan 3 kişinin idam cezası infaz edildi." ifadeleri kullanıldı.
İnfazın, Gazze'deki Arafat Polis Kompleksinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
kaynak:habertürk
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